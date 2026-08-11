Schlosskonzert 1 "con:trust"

Instrument des Jahres - Akkordeon statt "Quetschkommode"
Werke von Vivaldi, Piazzolla, Rachmaninov, Paul Desmond, Bill Withers
Im Rahmen der 39. Schlosskonzertreihe 2026/27 - 5 Konzerte von November 2026 bis April 2027
Einlass: 16.15 Uhr!
Das Programm der Schlosskonzerte 2026/2027 im Überblick:
Sonntag, 8. November 2026, 17 Uhr: con:trust
Sonntag, 29. November 2026, 17 Uhr: Stuttgarter Kammerorchester
Sonntag, 31. Januar 2027, 17 Uhr: Chris Hopkins & Young Lions
Samstag, 20. März 2027, 20 Uhr: Alliage Quintett
Samstag, 24. April 2027, 20 Uhr: Ludwig ChamberPlayers