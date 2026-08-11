Schlosskonzert 1 "con:trust"

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Stadthalle Tauberbischofsheim Vitryallee 7, 97941 Tauberbischofsheim

Instrument des Jahres - Akkordeon statt "Quetschkommode"

Werke von Vivaldi, Piazzolla, Rachmaninov, Paul Desmond, Bill Withers

Im Rahmen der 39. Schlosskonzertreihe 2026/27 - 5 Konzerte von November 2026 bis April 2027

Einlass: 16.15 Uhr!

Das Programm der Schlosskonzerte 2026/2027 im Überblick:

Sonntag, 8. November 2026, 17 Uhr: con:trust

Sonntag, 29. November 2026, 17 Uhr: Stuttgarter Kammerorchester

Sonntag, 31. Januar 2027, 17 Uhr: Chris Hopkins & Young Lions

Samstag, 20. März 2027, 20 Uhr: Alliage Quintett

Samstag, 24. April 2027, 20 Uhr: Ludwig ChamberPlayers

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Stadthalle Tauberbischofsheim
Stadthalle Tauberbischofsheim Vitryallee 7, 97941 Tauberbischofsheim
Konzerte & Live-Musik

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