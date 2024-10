Schlosskonzert 2 - BENEFIZ - "Stuttgarter Kammerorchester" in Tauberbischofsheim

Im Rahmen der 37. Schlosskonzertreihe 2024/25 - 5 Konzerte von September 2024 bis Mai 2025.

Benefizkonzert zum 25-jährigen Bestehen der Bürgerstiftung Tauberbischofsheim "IRON MAIDEN in Love with Vivaldi".

Vivaldi: Concerto D-Moll

Iron Maiden: "Phantom of the Opera"

Vivaldi: "La Follia"

Iron Maiden: "Can I play with madness"

und weitere Berührungen

Pausenbewirtung mit Getränken durch "Main-Tauber-Event-Service".

Dass sich Rockbands an klassischer Musik "vergreifen", ist längst nichts Ungewöhliches. Hier dreht nun ein seriös klassisches Streichorchester den Spieß um und traut sich an nichts Light-gewichtigeres als an Heavy-Metal. Aber keine Panik, die wollen nur spielen!

Mit Könnern wie dem Stuttgarter Kammerorchester wird dieser Grenzgang zwischen Barock und Rock zu einem ganz besonderen Musikerlebnis.