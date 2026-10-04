Schlosskonzert 2 "Stuttgarter Kammerorchester"

Stuttgarter Kammerorchester
Margret Koell, Harfe
English Winter Tale
Eine Winterreise durch die Klangwelten der Britischen Inseln mit Werken von Purcell, Elgar, Holst...
Im Rahmen der 39. Schlosskonzertreihe 2026/27 - 5 Konzerte von November 2026 bis April 2027
Einlass: 16.15 Uhr!
Das Programm der Schlosskonzerte 2026/2027 im Überblick:
Sonntag, 8. November 2026, 17 Uhr: con:trust
Sonntag, 29. November 2026, 17 Uhr: Stuttgarter Kammerorchester
Sonntag, 31. Januar 2027, 17 Uhr: Chris Hopkins & Young Lions
Samstag, 20. März 2027, 20 Uhr: Alliage Quintett
Samstag, 24. April 2027, 20 Uhr: Ludwig ChamberPlayers