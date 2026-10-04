Schlosskonzert 2 "Stuttgarter Kammerorchester"

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Stadthalle Tauberbischofsheim Vitryallee 7, 97941 Tauberbischofsheim

Stuttgarter Kammerorchester

Margret Koell, Harfe

English Winter Tale

Eine Winterreise durch die Klangwelten der Britischen Inseln mit Werken von Purcell, Elgar, Holst...

Im Rahmen der 39. Schlosskonzertreihe 2026/27 - 5 Konzerte von November 2026 bis April 2027

Einlass: 16.15 Uhr!

Das Programm der Schlosskonzerte 2026/2027 im Überblick:

Sonntag, 8. November 2026, 17 Uhr: con:trust

Sonntag, 29. November 2026, 17 Uhr: Stuttgarter Kammerorchester

Sonntag, 31. Januar 2027, 17 Uhr: Chris Hopkins & Young Lions

Samstag, 20. März 2027, 20 Uhr: Alliage Quintett

Samstag, 24. April 2027, 20 Uhr: Ludwig ChamberPlayers

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Stadthalle Tauberbischofsheim
Stadthalle Tauberbischofsheim Vitryallee 7, 97941 Tauberbischofsheim
Konzerte & Live-Musik

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