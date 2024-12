Schlosskonzert 3 "Ludwig Chamber Players"

Im Rahmen der 37. Schlosskonzertreihe 2024/25 - 5 Konzerte von September 2024 bis Mai 2025.

Streicher-Bläser-Oktette

Schubert Oktett

Susanne Zargar Swiridoff: Neues Oktett (2024)

Uraufführung (evtl. in Anwesenheit der Komponistin)

Pausenbewirtung mit Getränken durch "Main-Tauber-Event-Service".

Franz Schuberts Oktett F-Dur zählt zu den bedeutendsten Werken für eine gemischte Besetzung mit Streichern und Bläsern. Dem Bereich Kammermusik zugehörig mutet das ausladende Opus fast schon als eine Symphonie an, so wie auch der Komponist seine Absicht in einem Brief bekannte: "...überhaupt will ich mir auf diese Art den Weg zu großen Symphonien bahnen."

Ein Meisterwerk für ein adäquates Ensemble, das seit seiner Gründung im Jahr 2013 die großen Konzertpodien der Welt erobert hat.