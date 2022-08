Romantische Klarinettentrios

Die Konzertsaison des Winnender Musikparketts wird mit musikalischem Esprit, Charme und Elan eröffnet. Shirley Brill ( Klarinette), Jakob Spahn (Violoncello) sowie Jonathan Aner (Klavier) vereinen in ihrer Trioformation solistische Weltkarrieren mit kammermusikalischer Leidenschaft. Sie offerieren ein kraftvolles Programm mit Beethovens Gassenhauertrio, mit dem einzigen Klaviertrio des Franzosen Gabriel Faure und dem hochromantischen Trio op. 3 des bedeutenden Österreichers Alexander Zemlinsky.

Der erste im Reigen, in Bonn geborener Wahlwiener, ließ dereinst das Wiener Konzertpublikum mit hochanspruchsvollen und höchst eigenwilligen Kompositionen mitunter grantig und verständnislos nach Konzerten zurück. Sein Gassenhauer Trio allerdings begeisterte und die Druckversion war in kürzester Zeit ausverkauft. Der Zweite, ein Südfranzose, wurde zwar in Paris geschätzt, aber verehrt wurde Fauré mit seinem eher parfümfreien Charme und seiner gebändigten Melancholie in England. Der Dritte, auch ein Wiener, starb nahezu unbeachtet in der New Yorker Emigration, nachdem er zuvor in Berlin, Prag und Berlin triumphale Erfolge feiern konnte.