Schlosskonzert II: Beethovens Meisterwerke der Klavierliteratur

Mit seinen 32 Klaviersonaten, die als musikalische Biographie des Komponisten betrachtet werden können, hinterließ Beethoven ein musikalisches Feuerwerk, das bis heute die besten Klavierspieler der Welt herausfordert. Der Pianist Markus Groh hat für das zweite Schlosskonzert drei faszinierende Werke des Zyklus im Gepäck. Die FAZ bezeichnet Grohs Spiel „als Symbiose von Furor und Poesie“ und den Künstler selbst als einen „kompletten Virtuosen“, dessen Rezitals sich durch „energiegeladene und substanzvolle Interpretation“ auszeichnen. Beste Voraussetzungen also für einen spannenden Abend mit Beethovens e-Moll Sonate op. 90, der Sonate in A-Dur op. 101 und der berühmten Hammerklaviersonate in B-Dur op. 106, in der Beethoven an die Grenze dessen geht, was Instrument und Pianisten an Ausdruck abverlangt werden kann: ein Mount Everest der Klavierliteratur, mit großer Fuge im letzten Satz, die schon Beethovens Zeitgenossen den Atem verschlug.