Schlosskonzert IV Winnenden: Daniel Röhm

Daniel Röhm ist Preisträger mehrerer namhafter Wettbewerbe, u. a. des Internationalen Franz Liszt Wettbewerbs in Weimar und des Internationalen Klavierwettbewerbs „Maria Canals“ in Barcelona. Konzertengagements mit verschiedenen Kammerund Sinfonieorchestern, sowie Einladungen zu Klavierrezitals im In- und Ausland führten ihn durch große Teile Europas bis nach Fernost. In der deutschen Musikszene sorgte er im Mai 2005 für Aufsehen, als er innerhalb von fünf Stunden als Solist für das 2. Klavierkonzert von Brahms, in einer Aufführung der Staatskapelle Weimar unter Jac van Stehen, einsprang.