Schlosskonzert Wahnsinnsfrauen

„Musik ist alles, nur nicht langweilig“ - mit diesem Motto tritt das Trio Friederike Brucklacher (Sopran), Lucy Williams (Alt) und Bernd Grill (Klavier) an, um mit seinem Programm „Wahnsinnsfrauen“ einen Blick in die weibliche Seele zu werfen.

Und wie es schon so schön in Rigoletto heißt: „La Donna è mobile“, also, freundlich ausgedrückt, „flexibel, was ihr Gefühlsleben angeht“: Wut, Hass, Freude, Liebe, Begehren, Raffinesse, Klugheit, Rücksichtslosigkeit, Angst, Trauer, Koketterie, all diese Gefühle wurden für die unzähligen faszinierenden Frauenfiguren der Opern- und Operettenbühne vertont, finden sich aber auch in Liedern und Chansons, die an diesem Abend ebenfalls zu Gehör gebracht und szenisch dargestellt werden sollen. Dabei legen die beiden Sängerinnen und der Pianist großen Wert darauf, dass das Publikum mindestens genau so viel Spaß hat, wie die Interpreten selbst.