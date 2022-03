Schlosskonzert waters. Vom Wasser

Das Projekt waters. vom wasser lässt den klassischen Liederabend in völlig neuem Gewand erstrahlen und schlägt eine elegante Brücke von der Klassik zum Jazz. Zwei Duos treffen aufeinander, wenn Sophie Sauter begleitet von Götz Payer am Flügel und Anne Czichowsky begleitet von Axel Kühn am Kontra- bass ihre großartigen Stimmen erheben. Beide Sängerinnen sind längst nicht mehr wegzudenken aus der deutschen Musiklandschaft und haben sich jeweils in Klassik und Jazz einen Namen gemacht.

Dramaturgisch widmet sich das Programm in dieser außergewöhnlichen Konstellation dem Thema Wasser - waters. vom wasser. Der Bach wird zum Fluss, Schubert trifft auf die großen Jazzkomponisten wie Jobim oder Irving Berlin. Eine sich vor Kummer ertränkende Alfonsina begegnet Nixen und Wasserwesen, und wo die Tränen immer wieder aus dem gleichen Grund der unerfüllten Liebe strömen, darf natürlich auch der tröstende Märzregen in Brasilien nicht fehlen. Fließende Übergänge zwischen einzelnen Stücken werden von den beiden exzellenten Instrumentalisten gestaltet, während die beiden Sängerinnen einen Großteil der inhaltlich aufeinander abgestimmten Lieder in direkter Gegenüberstellung interpretieren. Zum fulminanten Ende des Abends findet man sich im Quartett zusammen und zeigt, so weit ist der Jazz gar nicht von der Klassik entfernt, und umgekehrt.