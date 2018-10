Schlosslunch 2018 - An der Linde, Neckarsulm

Ab dem 18. November darf wieder geschlemmt werden auf Burg Stettenfels. An den Sonntagen vor Weihnachten geben sich verschiedene Spitzenrestaurants aus der Region die Klinke in die Hand. Jeden Sonntag wird ein anderes Lokal die zahlreichen Gäste in den Sälen der Burg mit fantastischem Essen in Büffetform verwöhnen. Lassen Sie sich bei einem kulinarischen Highlight vom tollen Ambiente mit Kaminfeuer in der Kaminhalle verzaubern. Freunden von Atmosphäre und Nostalgie bietet sich ein Sonntagsausflug der ganz besonderen Art. Der Sektempfang bei offenem Feuer bildet den Auftakt zu einem gelungenen Sonntag. Den Auftakt der beliebten Reihe macht in diesem Jahr Riecks Restaurant an der Linde aus Neckarsulm.