Ein Mal im Jahr findet im mittelalterlichen Residenzschloss von Bad Urach der Schlossmarkt statt, auf dem rund 30 Aussteller ihre Produkte aus den Bereichen Kunsthandwerk und Kulinarik präsentieren. Dabei soll der Besucher nicht nur ein besonderes Einkaufserlebnis genießen, sondern sich auch zurückversetzt fühlen in die Zeit der Pilgerfahrt des Grafen Eberhard im Bart nach Jerusalem im Jahr 1468. Alle auf dem Markt angebotenen Waren orientieren sich an der Route des adligen Pilgers, die von der Schwäbischen Alb über das Allgäu, Österreich, Südtirol und Venedig weiter an der kroatischen Küste entlang und über die griechischen Inseln bis in den Orient führte. Der Markt findet in der spätgotischen Dürnitz des Uracher Schlosses statt und bietet genügend Sitzmöglichkeiten, um einen Teil der Speisen und Getränke direkt vor Ort zu verzehren.