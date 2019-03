Schlossmatinee VI: Oboe Total

Der markante Klang der Oboe steht im Mittelpunkt dieser Matinee. Hautbois wird das Instrument im französischen genannt, was soviel bedeutet wie „hoch klingendes Holz“. Aus der mittelalterlichen Schalmei weiterentwickelt ist sein durchsetzungsfähiger Klang, von nasal bis samten dunkel, ein farbenprächtiges Charakteristikum für die Instrumentalkomposition.

Der 1985 geborene bulgarische Oboist Marin Tinev studierte in Sofia und Paris und schloss seine Studien bei Prof. Nicholas Daniel an der HfM in Trossingen mit Auszeichnung ab. Seit 2015/2016 ist der vielfache Preisträger stellvertretender Solooboist im Staatsorchester Stuttgart. Die ungarische Pianistin Katalin Theologitis absolvierte ihr Musikstudium an der Franz Liszt Musikhochschule in Budapest sowie an der HfM in Trossingen. Die Dozentin für Korrepetition (HfM in Trossingen, Musikakademie Villingen-Schwenningen)ist eine erfahrene Kammermusikerin.