Schlossmusik IV - Duo Hganer

Das Geschwisterpaar Hagner ist eine herausragende Erscheinung auf internationalen Konzertpodien. Viviane Hagner gilt als eine der profiliertesten deutschen Geigerinnen. Die vielseitige Solistin musiziert weltweit mit Dirigenten wie Abbado, Barenboim, Maazel, Nagano u.a. Mit dem Orpheus Chamber Orchestra gab sie ihr Debut in der Carnegie Hall in New York.

Ihre Auftritte führen die Pianistin Nicole Wagner als Solistin regelmäßig zu namhaften Festspielen und in große Konzertsäle (Wigmore Hall London, Konzerthaus Berlin, Rockefeller Center New York). Neben ihren Studien in den Fächern Musik, Informatik und Linguistik absolvierte N. Wagner auch ein Studium der Medizin. Sie lebt und arbeitet als Internistin in ihrer Heimatstadt Berlin.

Die beiden Schwestern verbindet eine rege kammermusikalische Tätigkeit.