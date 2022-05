Orangefuel spielt Cover- und eigene Lieder zum Spaß und rückwärts und live. Gitarre, Bass, Gesang und Schlagzeug mit Trommeln, Blech und Holzgerassel. Manchmal Kazoo, Cello oder Trillerpfeife.

Orangefuel...der Lokalmatador unter den Livebands in GP, gibt nicht nur musikalisch immer das Beste, sondern performt auch mit viel Show, Witz und Humor auf der Bühne. Immer im Juni gibt es den Schlossplatz Orange auf dem Schlossplatz in GP. Das fulminante Trio aus Göppingen hat ein Arsenal an Instrumenten im Gepäck. Das reicht von Stimmbändern, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Cajón, Blech und Holzgerassel bis zu Kazoo und Trillerpfeife. Das mit viel Dynamik und tollen Kostümen dargebrachte Liedgut umfasst alte Lieder, neue Lieder, eigene Lieder, unbekannte Lieder, Lieder über Kellerasseln und Versicherungsbetrug. Alles, was der Band gefällt, wird gespielt: eigenwillig, aber charmant, originalgetreu oder umarrangiert. Orangefuel bietet eine einzigartige orangebunte Show, die gleichermaßen Auge und Ohr entzückt. Der Eintritt ist wahrscheinlich frei. Zur Musik gibts natürlich reichlich Speis und Trank vom Caffe Bozen. Kommen ist kein Muss, aber wer´s tut, hat vielleicht mehr vom Abend.