× Erweitern Gerhards Marionettentheater e.V. Schlupp vom grünen Stern

Unterhaltsames Marionettentheater für Groß und Klein in Gerhards Marionettentheater

Schlupp ist ein kleiner Roboter vom grünen Stern Baldasiebenstrichdrei. Er ist der 31 - millionste Schlupp, der gerade vor der Auslieferung im Labor getestet wird. Schlupps sind kleine Haushaltsroboter, die auf dem grünen Stern schon lange üblich sind. Er muss an einem Fließband Arbeit verrichten, die er als langweilig empfindet.

Der Schlupp hat keine Lust mehr, er gähnt und stellt die Arbeit ein. Die verantwortlichen Fabrikationsgelehrten Herr Rrracks und Herr Ritschwumm werden wegen der Störung des Schlupps gerufen. Herr Ritschwumm untersucht den Schlupp und streicht ihm hierbei über den Kopf. Der Schlupp geht wieder freudig an die Arbeit, bis er wieder keine Lust mehr hat, gähnt und die Arbeit einstellt. Herr Rrracks entscheidet, den Schlupp ins All zum Schrottplaneten zu schießen und dort zu entsorgen.

Die Aktion geht schief, Schlupp fliegt am Schrottplaneten vorbei und landet auf der Erde im Hof einer Staubsaugerfabrik. Er versteckt sich in einer leeren Kiste und wird am nächsten Tag als ausstehende Lieferung eines Staubsaugers an Frau Beierlein geliefert. Diese wundert sich über die sonderbare Lieferung. Im Haus von Frau Beierlein stellt der Schlupp einigen Unfug an. Um weiteres Unheil zu vermeiden, schiebt sie den Schlupp aus dem Haus. Der macht sich auf den Weg und landet auf einem Schrottplatz, wo er mit Freude anfängt aufzuräumen.