Schlussakkord - Mord im MieV:Botschaft aus Blut

Botschaft aus Blut ist der erste Teil unserer Krimi-Dinner Reihe im MieV in Kooperation mit der Stadtbücherei Geislingen.

Der Abend beinhaltet ein 3-Gänge-Menü und ein Krimi-Spiel aus der Feder von Simone Ehrhardt (www.krimi-mit-gaesten.de). London zur viktorianischen Zeit… THE HANNOVER CLUB – ist ein alt-ehrwürdiger Londoner Club mit Tradition und einem strengen Auswahlverfahren, wenn es um die Aufnahme neuer Mitglieder geht. Das KOMITEE ist dafür zuständig, über Anträge zu entscheiden und alle Geschicke des Clubs zu lenken. Dass der neueste Kandidat frühmorgens tot im Gebäude des Clubs aufgefunden wird, kommt allerdings ungelegen. Keinesfalls wird die Polizei mit Club-Interna belästigt, auch nicht, wenn es sich um MORD handelt; das Komitee macht sich selbst an die Aufklärung. Der Mörder kann nicht allzu weit entfernt sein… Ein Krimispiel nur mit Männerrollen! Was nicht heißt, dass Frauen es nicht auch spielen sollen, wollen und können… Mit ein wenig Verkleidung ist alles möglich und der Spaß umso größer. Mind. Teilnehmerzahl: 8 Personen max. Teilnehmerzahl: 16 Personen

Eine verbindliche Anmeldung unter stadtbuecherei@geislingen.de oder 07331 / 24-372 ist erforderlich! Anmeldungen möglich bis 03.06.2022