Schlussfeier der 15. Triennale Kleinplastik

Erstmals in der Geschichte der Vergabe des Triennale-Preises hat das Kuratorium diese Auszeichnung in diesem Jahr an zwei Personen vergeben. Die kuwaitische Künstlerin Monira Al Qadiri erhält den Triennale-Preis in Höhe von 5.000 Euro. Die namibische Künstlerin Stephané Edith Conradie wird mit einem Nachwuchspreis in Höhe von 2.500 Euro geehrt. Ferner wird der Besucherpreis verliehen, der vom Verein der Freunde der Triennale Kleinplastik Fellbach e. V. gestiftet wird. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Quartett TUYALA.

Anmeldung erforderlich bis 28.09. unter E-Mail: triennale@fellbach.de oder Telefon 0711/5851-364.