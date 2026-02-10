Schmaler Grat - Stories & Jazz

Eine Frau joggt auf einem Küstenpfad und gerät in einen Lauf um ihr Leben. Die Risse im antarktischen Schelfeis werden einem Jungen zu Vorboten drohenden Unheils.

Ein Mädchen wird sexuell belästigt und entdeckt die Zerstörungskraft der eigenen Wut. Ein Mann droht am Arbeits­druck zu zerbrechen, bis ein liegengebliebenes Feuerzeug seine Gegenwehr weckt.

Die Risse im Leben der Figuren sind mal fast unsichtbar, mal klaffende Abgründe – und immer markieren sie eine Zäsur. Wie sich die Geschichten entfalten, das erzeugt einen Sog, der einen nicht so schnell wieder loslässt. Spar­sam, hintergründig und poetisch erzählt Ulrike Schäfer von Untergängen und vorläufigen Rettungen, von gesellschaftlichen Bruchstellen und der Fragilität menschlicher Existenz.

Das Duo Christian Bekmulin & Anton Mangold nimmt in seinem außergewöhnlichen Zusammenspiel von Gitarre und Harfe die Atmosphäre der Geschichten auf und vertieft sie mit seinem sensiblen Jazz.