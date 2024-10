Das Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert dieses Jahr in Kooperation mit Bad Mergentheimer (Reha-) Kliniken, Ärzten und Gesundheitsdienstleistern Informationsveranstaltungen:

Jeder Mensch hat schon einmal die Erfahrung gemacht, dass Schmerzen wütend, reizbar, ängstlich oder verzweifelt machen. Bei langanhaltenden, chronischen Schmerzen kann das zu krankhaften Veränderungen wie einer Depression oder Angststörung führen.

Diese haben wiederum starke Auswirkungen auf das Schmerzerleben und das Verhalten. So bilden sich oft ungünstige „Teufelskreise“, die zu einer zunehmenden Verschlimmerung der Schmerzkrankheit beitragen. Das bessere Verstehen des Gehirns und der am Schmerz beteiligten Nervenstrukturen ermöglicht einen ganz neuen Blick auf die Zusammenhänge zwischen Schmerz und Gefühlen. Auch ein Blick auf die Rolle des Schmerzsystems in der Tierwelt lassen diese Dynamik besser verstehen. Aus diesem Wissen heraus kann man Strategien entwickeln, die das Leben trotz Schmerzen leichter und glücklicher machen.

Der Vortrag „Schmerz und Seele – Wie Schmerzen Gefühle verändern“ mit Dr. Krumbeck am Dienstag, 05. November 2024 um 19:30 Uhr im großen Kursaal, Kurhaus Bad Mergentheim, findet in der Vortragsreihe „Medizin & Gesundheit im Fokus“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen erhalten Sie im Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark, unter +49 7931 965 -0 oder unter institut@kur-badmergentheim.de