Schmetterlinge im Ohr

94 Minuten | FSK 0 | deutsche Synchronfassung Open Air > Kino am Campus

Eine hinreißend turbulente Komödie über die Schwierigkeiten der zwischenmenschlichen Kommunikation und den betörenden Charme der Ignoranz – getragen von der gnadenlosen Komik, die entstehen kann, wenn Menschen nonchalant aneinander vorbeireden.

Antoine ist Geschichtslehrer in seinen frühen Fünfzigern, ein Ignorant der Extraklasse. Alles prallt an ihm ab, ob die Wutausbrüche seiner Nachbarin, Wortmeldungen seiner Schüler:innen oder die Gefühlslage seiner Freundin. Als er in den Schule den Feueralarm nicht hört, muss er sich der unangenehmen Tatsache stellen, dass er so gut wie taub ist. Mit dem Einsatz eines Hörgeräts eröffnet sich ihm bald eine neue Welt, aber die bringt nicht nur Freude. Dieses Accessoire passt einfach nicht zu seinem Selbstverständnis als Mann. Noch schlimmer ist, dass er plötzlich alles mitbekommt, was er sonst entspannt ausblenden konnte.