Der TSV Schmiden belegt bei diesem Fest eine ganze Straße und füllt diese TSV-Meile sowohl samstags als auch sonntags mit Leben. Am Samstagabend präsentiert der TSV Rockmusik vom Feinsten und meistens verwandelt sich die Remstalstraße, vor allem bei schönen Wetter und guter Bewirtung in eine echte Partymeile.

Am Sonntag stehen dann die Abteilungen im Vordergrund. Auf der TSV-Bühne findet ein buntes Showprogramm statt, das die ganze Palette des Sports beinhaltet.

Daneben bieten verschiedene Abteilungen ein buntes Mitmachprogramm für die Kleinen an und natürlich ist an beiden Tagen für eine umfangreiche Bewirtung gesorgt. Also jetzt schon vormerken, am zweiten Juli-Wochenende auf zum Schmidener Sommer.

Handwerker, Einzelhändler und Schmidener Vereine präsentieren sich. Samstag ab 17 Uhr Hocketse; Sonntag von 11:30 bis 17:00 Uhr Verkaufsoffener Sonntag und Programm.