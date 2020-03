Schmidt. Schoog. Schampus

Harald Schmidt und Bernadette Schoog in einem Talkformat der Sonderklasse.

"Scharfrichter im Comedy-Format", "Chefzyniker der Nation", "Dirty Harry" - dies sind nur einige der Beinamen, die Harald Schmidt gegeben wurden. Jetzt wird er live im SparkassenForum Böblingen zu Gast sein und mit der langjährigen ARD-Moderatorin Bernadette Schoog über sein Leben, seine Karriere und seine vielfältigen Ideen als hauptberuflicher "Spaziergänger" plaudern.

Wie selbstverständlich werden sich die beiden sympathischen Persönlichkeiten die Bälle zuwerfen in einem Talkformat der Sonderklasse, das es exklusiv nur für die Sparkassen in Baden-Württemberg gibt. In 90 Minuten Talk vermag Bernadette Schoog Harald Schmidt auch das eine oder andere kleine Geheimnis zu entlocken. Man darf gespannt sein.