Schmidt Show On Tour "Das Original von der Reeperbahn"

Seit 1988 besuchen mittlerweile jährlich über 400.000 Gäste das Schmidt Theater und das Schmidts Tivoli auf der legendären Hamburger Reeperbahn, um sich erstklassig unterhalten zu lassen.Jetzt kommt ein schillerndes Stück Reeperbahn auch nach Schwaigern – die „Schmidt Show“ geht on Tour!Seit 30 Jahren sorgt die „Schmidt Show“ auf dem Hamburger Kiez für grandios gute Unterhaltung zu später Stunde: Im traditionsreichen Schmidt Theater öffnet sich jeden Samstag um 24 Uhr der Vorhang für einen einmaligen Mix aus wahnwitziger Comedy, wunderbarer Musik und tollkühner Akrobatik – jede Woche neu, jede Woche anders!In den 90er-Jahren wurde das Schmidt Theater mit der „Schmidt Show“ – damals von Corny Littmann, Marlene Jaschke und Lilo Wanders moderiert – durch die Ausstrahlung in den dritten Fernsehprogrammen bundesweit bekannt. Seitdem ist die Show ein Highlight jedes Reeperbahnbummels. Egal, ob der Abend hier sein großartiges Finale findet oder die Party danach erst so richtig losgeht: Hier stellen die Stars der Comedyszene ihre Entertainerqualitäten unter Beweis und präsentieren einmaliges Varieté mit wunderbaren Künstlern und bunten Überraschungsgästen.Folgende Künstler treten auf:Elke Winter – dieser Name steht für Entertainment pur. Der Comedian im Fummel aus dem Hamburger Schmidt Theater lernte sein Handwerk von der Pike auf. Mittlerweile ist Elke Winter einer der erfolgreichsten Travestiekünstler der neuen Zeit.Immer passend gekleidet zaubert und bezaubert Archie Clapp die Gäste. Er ist ein eifriger Small-Talker, der seine Gäste zum Lachen bringt und begeistert. Münzen verschwinden, Gummibänder werden unsichtbar, Bälle vermehren sich und das alles direkt vor den Augen des Zuschauers.Jung, kokett, wild, Samira Reddmann. Über der Erde schweben, um nur ab und zu auf ihr zu tanzen. Ihre Tricks überraschen, ihre Bewegungen sind mitreißend und atemberaubend zugleich. Samira ist praktisch im Varieté aufgewachsen; schon mit drei Jahren wusste sie, dass sie Artistin werden wollte. Und an dieser Entscheidung gibt es nichts zu bereuen.Robert Alan war pubertärer Kleinstadtrapper. Tragischer Singer Songwriter in einer Großstadt. Stiller Schlagzeuger in der Countryband seiner Eltern. Und großmauliger Frontmann erfolgloser Indiebands. Klar, dass da am Ende nur noch die Musikcomedy bleibt. Auf der Bühne bewegt sich Robert Alan nun zwischen ernst zu nehmenden Klamauk und kaprizösem Kabarett.Danilo Marder, in Leipzig geboren, absolvierte die Ausbildung zum Handstandequilibristen im Jahr 2008 als Jahrgangsjüngster an der Staatlichen Schule für Artistik in Berlin. Erste große artistische Erfolge feierte er bereits in seiner langjährigen Karriere als Sportakrobat. 2005 wurde er u.a. dreimaliger deutscher Meister der Sportakrobatik. Mittlerweile tritt er auf zahlreichen deutschen Varietébühnen und in Fernsehsendungen auf.Jede Show ist anders – jede Show ist neu! Erleben Sie das Original von der Reeperbahn – schrill, schräg und gnadenlos!