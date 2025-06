Schmieden wie zur Stauferzeit für Kinder und Jugendliche von 10-16

Du brauchst keinerlei Vorkenntnisse, nur die Lust und Freude am kreativen Schaffen. Unsere erfahrenen Schmiede vermitteln Dir die nötigen Techniken und Fertigkeiten. Wir halten diese alte Handwerkskunst lebendig. Mit der Verbindung von Feuer und Metall, kannst Du eigene einzigartige Kunstwerke wie ein Kreuz, ein Herz oder einen Pfriem erschaffen und lernst eine Menge über das Schmieden. Lass uns in historischer Umgebung gemeinsam in die Welt des Schmiedens eintauchen! Zum Abschluss haben wir uns eine Grillwurst verdient und bewundern gegenseitig unsere Werke.

Treffpunkt: Rüstmeisterei Staufersaga e.V., Georgishof 2, Schwäbisch Gmünd