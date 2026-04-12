Schmiedeweihnacht - auf dem Ansbacher Weihnachtsmarkt

Zu den Highlights zählt auch dieses Jahr wieder die Schmiedeweihnacht vom 04. bis 06. Dezember 2026.

Wenn der Funkenregen und die Hammerschläge über dem Ansbacher Weihnachtsmarkt erklingen. Zahlreiche Schmiede aus der Region sind mit ihren offenen Schmiedestellen und einem Angebot für Kinder vertreten. Hier können junge Talente ihre Kreativität entfalten und eigene Kunstwerke kreieren.

Entdecken Sie die Schmiede im einmaligen historischen Umfeld des Handwerkerhofes.

Freitags: 14 - 21 Uhr

Samstags: 16 - 22 Uhr

Sonntags: 16 - 19 Uhr