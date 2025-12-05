Schmiedeweihnacht

Funkenregen und Hammerschläge, Schmiedehandwerk an offenen Schmiedestellen und Mitmachschmiede für Kinder

bis

Museumshof Ansbach 91522 Ansbach

Wenn der Funkenregen und die Hammerschläge über dem Ansbacher Weihnachtsmarkt erklingen. Zahlreiche Schmiede aus der Region sind mit ihren offenen Schmiedestellen und einem Angebot für Kinder vertreten.

Hier können junge Talente ihre Kreativität entfalten und eigene Kunstwerke kreieren.

Spaßkoffer am Weihnachtsmarkt

12:15 - 13:00 Uhr: Stelzentheater am Martin-Luther-Platz

13:30 - 14:00 Uhr: Gaukelei neben dem Kinderkarussel

15:00 - 15:30 Uhr: Gaukelei am Weihnachtsbaum

18:15 - 18:40 Uhr: Feuershow am Martin-Luther-Platz bei der Pyramide

Info

Museumshof Ansbach 91522 Ansbach
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Schmiedeweihnacht - 2025-12-05 14:00:00 Google Yahoo Kalender - Schmiedeweihnacht - 2025-12-05 14:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Schmiedeweihnacht - 2025-12-05 14:00:00 Outlook iCalendar - Schmiedeweihnacht - 2025-12-05 14:00:00 ical

Tags