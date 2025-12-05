Schmiedeweihnacht

Wenn der Funkenregen und die Hammerschläge über dem Ansbacher Weihnachtsmarkt erklingen. Zahlreiche Schmiede aus der Region sind mit ihren offenen Schmiedestellen und einem Angebot für Kinder vertreten.

Hier können junge Talente ihre Kreativität entfalten und eigene Kunstwerke kreieren.

Spaßkoffer am Weihnachtsmarkt

12:15 - 13:00 Uhr: Stelzentheater am Martin-Luther-Platz

13:30 - 14:00 Uhr: Gaukelei neben dem Kinderkarussel

15:00 - 15:30 Uhr: Gaukelei am Weihnachtsbaum

18:15 - 18:40 Uhr: Feuershow am Martin-Luther-Platz bei der Pyramide