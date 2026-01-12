Schmotziger in Wurmlingen

Um 14.00 Uhr startet der Kinderumzug.

Treffpunkt: 13.45 Uhr im Schulhof. Der Umzug endet am Zunfthaus mit anschließendem Wurstschnappen. Musikalische Umrahmung durch die Wurmlinger Hemmedglonker Kapelle.

Am Abend führt der Hemmedglonkerumzug zum Dorfplatz, wo der Narrenbaum gestellt wird. Zudem werden die Narren getauft, das Brauchtum vorgeführt und die Amtsabsetzung des Ortsvorstehers zur Schau gestellt. Beginn 19.00 Uhr. An unserem Imbisswagen wird für das leibliche Wohl gesorgt sein. Musikalische Umrahmung durch den Musikverein Wurmlingen e.V..

Danach sind alle zu „Hemmedglonker meets Altweiberfasnet“ in die Kelter eingeladen. Beginn 19.59 Uhr. Für Musik sorgt unsere Knöpfle DJ`s.