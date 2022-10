Schnapswanderung - Einblicke in die Historie von Altenstadt -

05.11.2022 um 14:30 Uhr

Veranstalter: Die Schnapsdrossel Heike Wolf, Memelstr. 58, 73312 Geislingen

Ort: Ortsteil Altenstadt

Der Ortsteil "Altenstadt" ist nachweislich der älteste Stadtteil von Geislingen an der Steige. Wir werden auf unserem Rundweg interessante Stationen besuchen und deren Geschichte erfahren. Die hintere Siedlung, die damals für die Arbeiter im Bergwerk erschlossen wurde, den Pferdemarkt, den Lindenhof, die Adlerbrauerei und vieles mehr.

Treffpunkt:

Am Kaufland in Geislingen an der Steige auf dem rechten Parkplatz

Wann?:

14:30 Uhr

Leistungen:

Begrüßungsgetränk

ca. 20 Liköre und Schnäpsli (für die Autofahrer mach ich auch leckere Sirup)

dazu gibts kleine Schnaiggerli

Wir nehmen unterwegs noch einen Imbiss ein

Es gibt

Radler, Apfelschorli, Wasser

bi uns zum Abschluss

Ä Vesper inkl. Getränke