Schnarchen Steine nachts?

Familientheater für Kinder und Erwachsene, frei nach Marcel Cremer und Helga Schauss, AGORA. Kannst du es sehen? In einem Stein findest du Farben, die du noch nie gemalt hast. Deine Augen wandern über feine Risse, glatte Buckel, Falten und Gräben. Du fühlst, wie die Steine atmen, die harte Kruste öffnet sich. In ihr wohnt ein wunderliches Wesen. Von liebenswerten Steinwesen erzählt unsere Geschichte. Kiesel, Bims, Stone, Quarz und Pierre leben in den Bergen, versteckt in einer Tropfsteinhöhle. Als PIEP, das Küken, plötzlich in seinem Ei in die Höhle kullert, werden die Toleranz, der Zusammenhalt und die Verantwortung der Steine auf immer härtere Proben gestellt. PIEP bringt die eingeschworene Gemeinschaft ganz schön durcheinander. Wenn du sie kennenlernen willst, freuen wir uns, dich und deine Familie zu einer unserer Aufführungen begrüßen zu können. Regie und Textbearbeitung: Carolin Sadler. Es spielen: Pauline Ellenrieder, Joanna Lechler, Belinda Rühr, Nelly Schwahn, Laelia Splittgerber, Mara Anouk Splittgerber. Regie-Assistenz: Guido Heidrich. Bühnenbild: Claus Fuchshuber, Michelle Sadler. Spieldauer: ca. 50 Minuten. Informationen und Reservierungen unter www.kleinestheaterhall.de