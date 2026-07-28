Schnauze! Die neue Show von Bauchredner Tim Becker

× Erweitern Friedrichsbau Varieté Schnauze!

Der Titel ist Programm: Wenn seine schräge Puppencrew loslegt, wird kein Blatt vor den Mund genommen. Tim Becker macht Stand-Up Comedy mit Puppen – lustig, bissig und garantiert nicht brav.

Mit dabei sind Publikumslieblinge wie der Aggrohase und die Berliner Punkratte Konstantin. Doch auch neue Charaktere drängen, unter anderem, ans Mikrofon: Ein sprechendes Spermium, ein philosophischer Pilz, ein morbider Bestatter samt Urne und der größte Influencer der Neuzeit, der innere Schweinehund, kommen zu Wort.

Tim nimmt sein Publikum mit auf eine wilde Reise zwischen Puppenspiel, Comedy und Lebensfragen – mal absurd, mal tiefgründig, und immer unvergleichlich komisch. Seine Figuren sagen, was andere sich nicht trauen, und legen mit satirischer Schärfe die kleinen Absurditäten des Alltags frei.

„Schnauze!“ ist ein Abend voller Überraschungen, schräger Typen und pointierter Dialoge – eine Show mit Haltung, Herz und Humor

EINTRITT (inkl. Garderobe & VVS):

29 €

Einlass und Bewirtung ab einer Stunde vor der Show. Bewirtung nur vor der Show und in der Pause im Theatersaal. Während der Show findet kein Service im Saal statt!

VORVERKAUF:

Friedrichsbau Varieté

Siemensstraße 15 | 70469 Stuttgart

Tel: 0711 225 70-70 | Fax: 0711 225 70-75

tickets@friedrichsbau.de | www.friedrichsbau.de

Öffnungszeiten VVK:

Mo-Fr von 11-15 Uhr und Sa von 10-14 Uhr

(Außer an Feiertagen, Änderungen vorbehalten)

PARKEN:

Tiefgarage Mercedes-Benz Bank, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart

(werktags erst ab 18 Uhr)

ÖPNV:

Haltestelle Pragsattel mit U6, U7, U15 vom Stuttgarter Hauptbahnhof; Haltestelle Maybachstraße mit U13 von Bad Cannstatt oder mit U6 vom Stuttgarter Hauptbahnhof