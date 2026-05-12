Am eisigen Nordpol ist immer etwas los! Der kleine Eisbär Lars erlebt gemeinsam mit seinen Freunden ein Abenteuer nach dem anderen. Ob mit den Schneehasen Lena, Hugo und Verena, Seehund Robby, Pinguin Caruso oder Schlittenhund Nanouk, langweilig wird es nie. Doch manchmal kann es auch ganz schön gefährlich werden, dann müssen Lars und seine Freunde sich gegenseitig beschützen und sich aus der Patsche helfen. Aber sie sind mutig: Gemeinsam entdecken sie die faszinierende Welt des Nordpols, lernen neue Freunde kennen und suchen immer wieder neue Abenteuer.