Gerda und Kay sind unzertrennlich und beste Freunde. Doch eines Tages geschieht etwas Seltsames: Die Splitter eines verzauberten Spiegels gelangen in Kays Auge und in sein Herz. Plötzlich sieht er alles Schöne hässlich und alles Gute schlecht und sein Herz wird kalt. Als dann die geheimnisvolle Schneekönigin in ihrem prächtigen Schlitten erscheint, folgt Kay ihr in das Reich aus Eis und Schnee. Aber Gerda ist mutig und macht sich auf die Suche nach ihm. Auf ihrer Reise begegnet sie vielen wundersamen Wesen die ihr helfen, den Weg in den hohen Norden und zum Palast der Schneekönigin zu finden. Ob Gerda es schafft, ihren besten Freund aus der eisigen Welt zu befreien?