„Wir meinen, das Märchen und das Spiel gehöre zur Kindheit: wir Kurzsichtigen! Als ob wir in irgendeinem Lebensalter ohne Märchen und Spiel leben möchten!“ (Friedrich Nietzsche)

Die magischen Welten und Wesen aus Märchen beflügeln unsere Fantasie seit der Kindheit. Die Sprache öffnet die Tür zum Wunderbaren. Noch tiefer dort hinein kann die Musik führen dank ihrer besonderen Kraft, innere Bilder, Gedanken und Gefühle weiter zu verstärken. In seiner exklusiven Märchenproduktion hat sich das Stuttgarter Kammerorchester mit der Autorin Ute Kleeberg (Edition SEE-IGEL) zusammengetan, die für ihre Musikmärchen unter anderem mit dem Echo Klassik ausgezeichnet wurde. Behutsam führt ihre Neuerzählung von „Schneewittchen“ die Geschichte in die Gegenwart und bewahrt dabei ihren Zauber. Musik erklingt in Kleebergs Kreationen „nicht als Hintergrundkulisse, sondern als Element eigenen Rechts“ (nmz). Mit Klängen von Glasunow, Biber und Strawinsky gehen Musik und Sprache eine lebendige Verbindung ein, die umso tiefer berühren kann. Die prächtige, märchenhafte Atmosphäre des Wilhelma Theaters tut ihr Übriges. Ohren auf für schönstes Märchenkino im Kopf!

Bei den Musikmärchen des Stuttgarter Kammerorchesters spielt das Hören die erste Geige: Lebendige und charmante Geschichten - mal aus dem traditionellen Märchenschatz, mal modern - werden von einer/m Sprecher:in vorgetragen und kunstvoll mit klassischer Musik kombiniert. Sprache und Klänge gehen dabei eine besonders enge Verbindung ein. Vorhang auf für schönstes Märchekino im Kopf, bei dem die Musik die Türen zu zauberhaften Fantasiewelten ganz weit auf macht.

Dauer: 60 min / Altersempfehlung: ab 6 Jahren