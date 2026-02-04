Schneeberger & Bakanic Quartett

Einst galt Diknu Schneeberger als Wunderkind an der Gitarre – die Süddeutsche Zeitung nannte ihn ein „Jahrhunderttalent“. Heute zählt er weltweit zu den profiliertesten Gipsy-Gitarristen in der Tradition Django Reinhardts. Ein glücklicher Zufall führte ihn mit dem österreichischen Virtuosen Christian Bakanic zusammen, der mit Akkordeon und steirischer Harmonika in Jazz, neuer Volksmusik und World Music gleichermaßen begeistert.

Gemeinsam mit Julian Wohlmuth und Martin Heinzle formen sie ein Quartett, das eine eigene Klangwelt erschafft, die in keine Schublade passt: Gypsy-Swing trifft auf Balkan-Jazz, Wiener Charme auf argentinisches Feuer, alpine Klangfarben auf mediterrane Leichtigkeit.

Diknu Schneeberger – Sologitarre

Christian Bakanic – Akkordeon

Julian Wohlmuth – Rhythmusgitarre

Martin Heinzle – Kontrabass