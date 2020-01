Schneerauschen x 0711 x Kinimoto x Castello

Am Freitag den 14.2., pünktlich zum internationalen Feiertag der Blumenindustrie wollen wir gemeinsam im Museumsgarten des StadtPalais bei Schneerauschen ins Wochenende rodeln.

Um 17 Uhr beginnen wir mit einem gut selektierten HipHop-Set von Kinimoto und rutschen Stück für Stück mehr in den Abend. Castello geht ab 20 Uhr zu elektronischen Klängen über. Um 22 Uhr verabschieden wir euch mit einem High five in die Freitagnacht und wünschen gegebenenfalls erfolgreiches Knutschen. Die Schräglage Stuttgart sorgt für unser trinkliches Wohl!

Das StadtPalais lädt im Rahmen von Stuttgart im Schnee an ausgewählten Freitagen bei Schneerauschen zu Musik und Drinks ein.