Schneeweiß und Nachtblau

Ein vorweihnachtlicher Erzählabend mit Akkordeon und Glühwein. Die Akkordeonistin Galina Grigorjan setzt die Geschichten von Eva-Maria Dannbacher-Frei stimmungsvoll in Szene.

Ein vorweihnachtlicher Erzählabend mit Akkordeon und Glühwein Wenn der Nordwind kalt übers Land streift und das Licht so blau über allem liegt. Dann geschieht zuweilen Unerwartetes, Unerklärliches, Unglaubliches. Vom Nikolaus, der Motivationsprobleme hat, von einem Riesen, der seinen Garten erst verschließt, dann wieder öffnet – diese und andere faszinierende Geschichten erzählt Eva-Maria Dannbacher-Frei nach alter Tradition. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich verzaubern. Die Akkordeonistin Galina Grigorjan setzt die Geschichten stimmungsvoll in Szene. Eva-Maria Dannbacher-Frei ist zertifizierte Erzählerin und lebt in Oedheim. Mit ihren Geschichten lässt sie Bilder in den Köpfen Ihrer Zuhörer entstehen und öffnet neue Welten. Galina Grigorjan (Akkordeon) unterrichtet seit 2000 Akkordeon an der Städtischen Musikschule Neckarsulm. In Kooperation mit der Städtischen Musikschule Neckarsulm.