Schneeweißchen & Rosenrot

Im Mittelpunkt dieses ärchenstücks stehen zwei Mädchen, nämlich Schneeweißchen und Rosenrot.

Überaus tüchtig und sympathisch sind sie, aber vielleicht leben sie doch noch etwas zu sehr in einer Kindheitsidylle. In diese heile Welt bricht plötzlich Fremdes und Wildes, ein Bär nämlich, der im Winter Unterschlupf bei der Familie sucht und mit dem Schneeweißchen und Rosenrot ihren Spaß treiben. Als der Frühling kommt, muss er aber wieder hinaus und seine Schätze vor dem bösen Zwerg beschützen, und jetzt kommen die Mädchen auch mit der dunklen Seite der Welt in Kontakt…