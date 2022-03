Wer kennt nicht das Märchen von dem Königskind, dessen Haut so weiß wie Schnee, die Lippen so rot wie Blut und die Haare so schwarz wie

Ebenholz sind. Verstoßen und verfolgt von der bösen Stiefmutter wegen seiner Schönheit. Witzig, mit viel Musik und mit Hilfe des Publikums wird

Schneewittchen am Ende bestimmt gerettet.

Für Kinder ab 4 Jahren.