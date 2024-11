Ein unvergessliches Erlebnis in höchster Tradition des Klassischen Balletts.

Veranstalter: P.T.F. GmbH-Konzertagentur Friedmann

Das Classico Ballett Napoli zaubert einen zeitlosen Märchenklassiker auf die Bühne – „Schneewittchen“ der Gebrüder Grimm. Diese Geschichte umfasst Elemente von Schönheit, Macht, Neid, Eifersucht, Tod und Liebe, die in einem triumphierenden Sieg des Guten gipfeln. Von der ersten Szene an fesseln die Tänzerinnen und Tänzer mit ihrer herausragenden Ballettausbildung, die sich in jedem Detail zeigt. Ein faszinierendes Bühnenerlebnis, das die Tradition liebevoll bewahrt und dabei geschickt eine Prise moderner Choreografie und zeitgenössischer Ausdrucksformen einfließen lässt.

Die Performance nimmt das Publikum mit in eine Welt voller Romantik, Mystik und Märchen, in der jedes Element zur künstlerischen Vollendung beiträgt: die prächtigen Kostüme, das Bühnenbild, die Choreografie und das meisterhafte tänzerische Können.

Dauer: ca. 2 Stunden (inkl. Pause)