Der Figurenbogen zu „Schneewittchen“ für Papiertheater des Esslinger J. F. Schreiber-Verlags erschien erstmals 1878.

Weil das Märchen hier nach einem originalen Textheft des Verlags gespielt wird, vermag die Sprache heute etwas seltsam klingen. Doch ihren Reiz hat die Geschichte über die Jahre nicht verloren. Die bekannten Szenen spielen im Häuschen der Zwerge, im Wald und im Dorf. Dabei verwandeln die Kulissen und die Setzstücke wie das Tischchen, die sieben Stühlchen und sieben Bettchen das Theater zu einem unvergleichlichen, dreidimensionalen Bühnenbild, das durch die Figuren zum Leben erweckt wird. Ab 5 Jahren.