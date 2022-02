Schnelle Rezepte für abends

Der Tag war stressig und Sie haben keine Lust, am Abend noch lange in der Küche zu stehen? Gemeinsam werden wir 6-7 Hauptgerichten in ca. 15-20 Minuten pro Gericht kochen, die nicht nur lecker, sondern auch noch gesund sind. Egal, ob Vegetarier, Fleisch- oder Fischfan - für jeden ist etwas dabei.

Bitte mitbringen: Geschirrtücher, Schürze, Behälter für restliche Köstlichkeiten, scharfes Messer.

In Kooperation mit der Familienbildungsstätte.

Referentin: Sona Hannaleck

Ort: Volkshochschule Herrenberg, Küche