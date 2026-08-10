Schnibbelpieper, die Akustik-Combo aus Stuttgart Botnang und Beutelsbach beschwören mit einer raffinierten Mischung Englisch- und Deutschsprachiger Songs mehrstimmig und gekonnt den Spirit dieser und der letzten 5 Dekaden.

Mitreissende Klassiker, die ihr so noch nie vorher gehört habt.

Besonnenes und feinfühliges Liedgut bekannter und weniger bekannter Songwriter völlig neu interpretiert.

Mal Pfeffer, mal sahnig – der Schuss Zitrone ist immer mit dabei!

Überraschend gewirkt zu einer furiosen Live-Dramaturgie, solange bis das Intus zu brodeln anfängt!

Genre: Singer/Songwriter, Rock