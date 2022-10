Eure Jungs – schwäbische Akustikmugge

Gechillte Hautnah-Konzerte mit hohem Unterhaltungsfaktor:

Die Stuttgarter Akustikband schwebt mit ihrem Publikum durch ein breites Spektrum an Musik-Genres in ganz ungewöhnlicher Besetzung mit 2 Akustikgitarren, Akkordeon, Rhythmus-Herdplatte und Bass. Im Mittelpunkt dabei stehen die durchweg eigenen und sehr eingängigen Songs mit den sehr unterhaltsamen und ehrlichen hochdeutschschwäbischen Texten. Mit Ihren in Summe über 100 Jahren Bühnenerfahrung begeistern „Eure Jungs“ seit 2014 mit großem Erfolg das „Ländle“.