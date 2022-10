Riverside Blues Band

Einige Band-Mitglieder musizieren über 40 Jahre zusammen.

Genau das spürt und hört das Publikum, wenn professionell und authentisch R&B gespielt wird.

Dann wird abgerockt und abgehottet …

Schweißtreibende Klassiker der Rock- und Bluesgeschichte begeistern die Zuhörer.

Alles live, handmade und – kein Playback!

Die Band ist eine typische Rhythm & Blues Band und covert Songs

u.a. von BB King, The Rolling Stones, The Beatles, The Kinks, Blues Brothers, Booker T. Jones, Eric Burdon & the Animals, Eric Clapton, Johnny Winter, Bill Haley, Chuck Berry, Louis Jordan, Elvis Presley

und viele andere in eigenen R&B-Arrangements.

Originell und authentisch zugleich ist das Blues-Harp Spiel unseres Keyboarders Helmuth Schneider.

Seine mitreißenden Soli prägen den Sound vieler Songs in unserem breiten Repertoire.

Besetzung:

Peter „Lupus“ Wolff – Saxofone, Gesang

Helmuth „tbToni“ Schneider – Piano, Posaune, Blues Harp

Gerd „Guru“ Waiblinger – Gitarre, Gesang

Roland „Ede“ Ekle – Bass

Rüdiger „Rudi“ Mayer – Schlagzeug