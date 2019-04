Schnitte ins Erinnerungsvermögen / Schnitzel of Love

Die Leiterin des Stuttgarter Filmwinter Giovanna Thiery und die Performerin Stefanie Oberhoff arrangieren Zwei- und Dreidimensionales zu einem Abend gegenwärtiger Rückschau: fleischlich, rosenrot, schmerzhaft, göttlich, kurzweilig und experimentell.

Erlebtes sinkt in die Erinnerung, Vergangenes gewinnt überraschende Gestalt. Heute nehmen Sie sich eine Zeit, um aus der Zeit zu fallen: die fruchtbare Pause bei einer Autopanne mitten im Wald, eine in Lindenblütentee eingetunkte Petite Madeleine an einem Sonntagmorgen. Sie werden es im Gedächtnis behalten.

In Kooperation mit Wand 5 e.V.

Zielgruppe

Erwachsene

Dauer

ca. 70 Minuten

Team

Filmauswahl

Giovanna Thiery

Spiel & Ausstattung

Stefanie Oberhoff