Wer schauen will was Scheitern in allen Lebenslagen bedeutet, muss Naim Jerome Antoine Sabani live erleben. Der sympathische Schlaganzugträger versucht seinen Alltag als gescheiterter Ehemann, Frisör, Nudist und Hobbykoch auf die Kette zu kriegen. Der Gagexpressionist vereint Schwäbische Gags mit Schwarzem Humor. Getreu nach dem Motto: "Man muss auch mal Naim sagen"

Am 14.3.2020 im CJE Steinbach bei Backnang