Schnitzeljagd mit dem Eichhörnchen Jack

In dieser Wald-Schnitzeljagd geht es ganz schön tierisch zu! Das lustige Eichhörnchen Jack hat seinen Wintervorrat an Nüssen verloren. Die Zaubernuss soll nämlich einen versteckten Schatz sichtbar machen! An 7 Stationen geht es durch den Wald, gemeinsam mit Wildschwein, Fuchs, Amsel und der diebischen Elster.