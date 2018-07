Schnitzen in der WaldWerkstatt

Hast Du Lust, aus einem einfachen StückHolz ein besonderes Werkstück zu schnitzen? Dann komm heute in die Waldwerkstatt und erfahre, welches Holz zum Schnitzen am besten geeignet ist, wie man mit dem Messerrichtig umgeht und welche Geheimnisse der Profi noch kennt. Ob Pilze, Figuren, Löffel...Du überlegst Dir, was Du schnitzen möchtest, entscheidest Dich und los geht’s!