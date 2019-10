Am Samstag, den 23. November 2019 veranstaltet die Musikschule Eberbach e.V. ihren jährlichen Schnuppertag im Herbst. Von 15.00 bis 17.00 Uhr können im Gebäude der Musikschule in der Bussemerstraße 2a unter Anleitung der Lehrkräfte Instrumente ausprobiert werden. Sonderaktion am Schnuppertag: Bei einer Anmeldung zu mindestens 4 Schnupperstunden erhalten Sie 2 Stunden gratis!