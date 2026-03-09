Schnupper Outdoor-Yoga

Ein lauer Sommerabend, ein herrliches Fleckchen Natur - und Bewegung.

Abendliches Yoga unter freiem Himmel ist ein ganz besonderes Erlebnis. Intuitiver als in geschlossenen Räumen werden Körper, Geist und Seele wieder dem zugänglich, was wir alle als Kinder bereits wussten, aber aus verschiedenen Gründen beim Heranwachsen vielleicht zunehmend verloren ging: Das Sein im Moment, langer und tiefer Atem und die Freude daran, sich zu bewegen - alles im Rhythmus des sich zu Ende neigenden Tages.

Seit 2023 biete ich in meiner Heimatstadt Yogakurse an, die ich für engagierte Anfänger sowie Fortgeschrittene konzipiere. Ich freue mich, nach meinen etablierten Gruppenkursen nun erstmals meine Outdoor-Schnuppertermine für Einheimische wie auch für Touristinnen und Touristen, für Erfahrene wie auch für Einsteiger anzubieten. Sie liebäugeln schon länger damit, Ihre Komfortzone zu verlassen und Yoga auszuprobieren oder möchten einfach gerne in der Gruppe angeleitet unter freiem Himmel üben? Ich freue mich darauf, Sie willkommen zu heißen.

Grundlage all meiner Kurse bildet meine Hatha Yoga-Ausbildung an der Om Yoga Academy im indischen Rishikesh (200 h TTC, Anerkennung durch Yoga Alliance) im Jahr 2018.

Für Yoga Schwangeren- und Beckenboden-Kurse habe ich mich 2021 durch eine Fortbildung am Münchner Inana Institut speziell geschult (Prä- und Postnatalyoga bei Heike Gross).

Mein Masterstudium schloss ich 2015 im Fach Sportökonomie an der Universität Bayreuth ab.

Sulzachpark Feuchtwangen

Yoga Möbus, yoga.moebus@gmail.com

Silvia Möbus,

Termine: 03., 10., 17. September

Treffpunkt: Kreuzung Ringstraße/Peuntweg (nähe öffentlicher Parkplatz)